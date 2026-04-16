В Подмосковье на предварительное голосование «Единой России» зарегистрировались порядка 700 человек

На предварительное голосование «Единой России» в Московской области зарегистрировалось уже около 700 человек, включая медиков, промышленников и участников специальной военной операции, регистрация продлится до конца апреля. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного отделения партии.

«Мы ожидаем высокую конкуренцию на предварительном голосовании в этом году. Уже сейчас видим конкурс в среднем из шести человек на место на выборах в Госдуму и Мособлдуму. Примерно 75% кандидатов — новые лица. Это говорит о том, что депутатский корпус Подмосковья может значительно обновиться», — отметил представитель регионального оргкомитета предварительного голосования, руководитель исполкома «Единой России» в регионе Денис Перепелицын.

Он уточнил, что более 130 кандидатов являются представителями реального сектора экономики, около половины — медики, педагоги, социальные работники. При этом на долю женщин пришлось порядка 50% от общего числа. Перепелицын добавил, что в Подмосковье выполняют задачу президента России Владимира Путина по вовлечению военных в политику, 45 кандидатов предварительного голосования — это действующие военнослужащие или ветераны спецоперации. В их числе — Герой России, ефрейтор, военный фельдшер из Ступино Людмила Болилая.

На этой неделе список кандидатов пополнился как действующими депутатами, так и новичками в политике. Так, например, среди них оказался депутат Мособлдумы с 2016 года Тарас Ефимов, который был одним из инициаторов закона, по которому предприятия, поддерживающие колледжи и техникумы, получают налоговые вычеты.

Напомним, что с 20 апреля по 29 мая все желающие смогут через портал «Госуслуги» зарегистрироваться на участие в процедуре в качестве избирателей. Само предварительное голосование пройдет в электронном формате с 25 по 31 мая, узнать подробности можно на сайте PG.ER.RU.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.