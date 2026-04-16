Списки палачей выставили перед всеми: архивные документы выдали имена агентов, совершавших казни в Крыму

Крымское управление ФСБ России перевело в открытый доступ архивные материалы, касающиеся работы немецких спецслужб на полуострове в период Великой Отечественной войны. Документы проливают свет на личности пособников оккупантов и совершенные ими военные преступления, сообщает РИА Новости.

Выявление пособников вражеской разведки

Согласно обнародованным сведениям, после освобождения Крыма от нацистских захватчиков советские органы госбезопасности провели масштабную работу по поимке предателей. Среди задержанных оказались активные агенты службы СД, включая Мышекова С. Н., Гильденберга А.А., Лукина А.П. и других коллаборационистов. Следствие установило, что эти лица добровольно перешли на сторону врага и оказывали содействие оккупационному режиму.

Доказательства участия в геноциде

Рассекреченные протоколы свидетельствуют о непосредственной причастности фигурантов к уничтожению мирного населения. В ведомстве сообщили, что преступники занимались поиском советских патриотов и подпольщиков, выдавая их представителям рейха для последующих расправ. Зафиксированы факты личного участия агентов в казнях мирных жителей, включая женщин и детей, а также в издевательствах над советскими военнопленными.

Судебные приговоры и возмездие

Расплата за государственную измену наступила осенью 1944 года. По решению Особого Совещания при НКВД СССР Мышеков, Гильденберг и Лукин получили высшую меру наказания. Остальные участники агентурной сети были приговорены к длительному тюремному заключению. В региональном управлении спецслужбы отметили, что работа по поиску скрывающихся предателей велась непрерывно и в послевоенные годы для обеспечения неотвратимости наказания.