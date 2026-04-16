В субботу, 18 апреля, россяин ожидает очередное интересное космическое событие. В утреннем небе выстроятся четыре планеты Солнечной системы. Сатурн, Марс, Меркурий и Нептун, по словам экспертов, создадут иллюзию линии, которую в астрономии принято называть «парадом», сообщил properm.ru.

«Планеты перемещаются вокруг дневного светила приблизительно в одной плоскости, которую астрономы называют эклиптикой. Для наблюдателя с Земли она проецируется на небо в виде дуги. Когда несколько космических объектов одновременно оказываются в пределах ограниченного участка этой кривой, возникает так называемое выравнивание. Хотя на самом деле их разделяют миллионы километров», — комментирует Евгений Бурмистров, эксперт в области астрономии ПНИПУ.

В Пермском политехническом университете (Политехе) пояснили, что парады бывают разными. Если на небе последовательно расположились три небесных тела — это «мини-парад». Когда выстраиваются четыре, как в этот раз, — это «малый парад». Если пять или шесть — «большой». А когда видны сразу все планеты Солнечной системы, то такое явление называют «полным парадом».

По данным ученых, в пятницу, 17 апреля, наступит новолуние. В этот период спутник Земли практически не виден на небосклоне, а значит, его свет не будет мешать разглядывать далекие планеты.

Ученые дали и практические рекомендации. Начинать наблюдения они советуют примерно за полчаса до восхода Солнца. Именно в это время планеты встанут низко над восточным горизонтом, и их положение будет наиболее удобным для обзора.

«Что касается точного расположения планет на небе, то 18 апреля Меркурий, Марс и Нептун будут находиться в созвездии Рыб, а Сатурн — в созвездии Кита. В это утро все четыре планеты соберутся в одном секторе. Наиболее тесное наблюдаемое сближение в космосе произойдет 20 апреля около 13:00 МСК. Все планеты парада окажутся очень близко друг к другу. Меркурий окажется от Сатурна на расстоянии достигающем всего 0,4°, а Сатурн, Марс и Меркурий выстроятся почти в прямую линию длиной около 1,6°», — объясняет эксперт.

При использовании телескопов и другой оптики эксперты призывают соблюдать осторожность: ни в коем случае нельзя случайно направить приборы на восходящее светило, так как это может привести к серьезным проблемам со зрением. Некоторые из четырех планет, как уточнили в Политехе, можно будет разглядеть даже невооруженным глазом.

