В Московской области расширяется производство лекарств и медицинского оборудования

Московская область уверенно закрепляется в статусе одного из ведущих медико‐фармацевтических центров России. Этому способствуют сразу несколько факторов: хорошо развитая промышленная инфраструктура, привлекательные условия для инвесторов и мощная научная база в сфере медицины, фармацевтики и биохимии, которая формировалась в регионе на протяжении многих лет. Благодаря такому сочетанию условий фармацевтический сектор Подмосковья демонстрирует устойчивый рост, сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

По словам заместителя председателя правительства — министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, в 2025 году зафиксирован заметный прогресс в выпуске медицинской и ветеринарной продукции: объем производства лекарственных средств и сопутствующих материалов вырос на 4,7%. Особенно впечатляющие результаты показало изготовление фармацевтических субстанций — здесь прирост составил целых 75,2%. Совокупный объем отгруженной продукции, выполненных работ и оказанных услуг предприятий отрасли достиг внушительной суммы в 298,87 млрд руб.

Развитие сектора идет по двум направлениям: модернизация уже действующих производств и реализация новых инициатив. Например, биофармацевтическая компания «Петровакс Фарм», чьи мощности базируются в городском округе Подольск, в текущем году получила лицензию Минпромторга РФ на выпуск менингококковой вакцины.

Еще один значимый успех продемонстрировала компания «ПСК Фарма» — резидент особой экономической зоны «Дубна». Предприятие зарегистрировало новый препарат для терапии сахарного диабета 2 типа. Кроме того, компания активно работает над решениями для лечения ВИЧ‐инфекции: недавно она пополнила свою линейку уже пятым лекарственным средством в этой категории.

