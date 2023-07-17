«Принять ванну с монетами»: выяснилось, как можно привлечь в свою жизнь богатство в новолуние

В новолуние многие эзотерики совершают обряды и ритуалы для привлечения благ во всех сферах жизни. Но изменить свою судьбу в этот период может любой желающий.

Ясновидящая Инесса Алиева рассказала, как с помощью простых практик привлечь к себе финансовое благополучие в новолуние.

«Можно выписывать желания, класть кошельки в открытом виде на подоконник. Особенно хорошо это делать на вторые лунные сутки в рог изобилия. Можно даже три дня подряд: с 17 по 19 июля», — поделилась эксперт с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Во время ритуалов эзотерик советует проговорить слова: «Как ты, месяц, был худ да стал полон, так и у меня всякого добра чтобы было полно. Да будет так. Аминь».

В новолуние, по словам собеседницы, полезно сделать денежную дорожку из монет. Необходимо оставить монеты на ночь, а утром собрать, проговаривая: «Шаг вперед, еще шажок — запасаюсь монетами впрок. Да будет так. Аминь».

«В это время полезно делать медитации, представлять, что вы находитесь под денежным дождем и деньги валятся вам в руки и на голову. Полезно принять ванну с монетами», — пояснила Алиева.

Для еще одного ритуала, подчеркнула собеседница, необходимо выложить монеты на подоконник и проговорить: «Луна в рост пошла, сил всему живому дала. Лунная дорожка к дому ведет, открывает денежный проход. Светом деньги заряжу, в кошелечек положу. Сила волшебная мне поможет, мои богатства приумножит. Да будет так. Аминь».

«Затем эти монеты утром убираем в кошелек и желательно их хранить в отдельном отсеке. Это поможет притянуть деньги и защитит от финансовых потерь», — добавила эзотерик.

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