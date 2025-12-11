«Это не жадность, а мечта». Желаемая зарплата россиян выросла до 187 тысяч

В среднем желаемый размер ежемесячного дохода составил сумму, близкую к 187 тысячам рублей. Эти выводы основаны на опросе, в котором приняли участие свыше трёх тысяч респондентов из различных регионов страны в последние месяцы 2025 года.

Исследование детализирует предпочтения граждан. Наиболее часто, почти в равной степени, назывались две достаточно высокие суммы: около 275 тысяч рублей (17,2% опрошенных) и приблизительно 330 тысяч рублей (17%).

Чуть более 11% участников указали в качестве цели 200 тысяч рублей, а 5,4% — 250 тысяч рублей. При этом значительная часть респондентов демонстрирует более сдержанные ожидания: 14,5% сочли бы достаточным доход в 150 тысяч рублей, 16,5% остановились на 100 тысячах, а каждый шестой (17,8%) заявил, что для ощущения комфорта ему хватило бы 50 тысяч рублей ежемесячно.

Таким образом, разброс желаний иллюстрирует существенную разницу в финансовых запросах и представлениях о достатке среди населения.

