«Это недопустимо!». Следствие начало проверку после найма в школу сотрудника буфета с туберкулезом

В Санкт-Петербурге следователи инициировали проверку в связи с трудоустройством в школьный буфет сотрудника, у которого диагностирован туберкулез.

Информация об инциденте, опубликованная в СМИ, стала основанием для доследственной проверки, которую проводит следственный отдел по Приморскому району города.

По данным пресс-службы ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу, факт принятия на работу человека с заболеванием, препятствующим профессиональной деятельности, требует правовой оценки.

Ранее городской комитет по здравоохранению информировал о том, что у работника образовательного учреждения был выявлен туберкулез. В школе провели необходимые санитарно-противоэпидемические мероприятия, включая дезинфекцию, а также начали обследование учащихся. На данный момент другие случаи заражения не зафиксированы.

