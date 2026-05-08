Термометр в грядке и кулак земли: агроном Суровцев объяснил, когда на самом деле пора сеять морковь и свеклу

Каждую весну подмосковные дачники мучаются одним и тем же вопросом: пора или еще подождать? Опытный агроном Леонид Суровцев в беседе с REGIONS рассказал, как определить идеальный момент для посева двух главных корнеплодов, не полагаясь на соседей и календарь.

По его словам, морковь и свекла хоть и считаются холодостойкими, ведут себя по-разному. Семена моркови способны прорасти уже при плюс 3–5 градусах, но в холодной и сырой земле будут сидеть до трех недель и могут попросту сгнить. Свекла же еще более теплолюбива: ей требуется не меньше плюс 8–10, иначе растение не завяжет корнеплод, а выбросит цветонос. Именно поэтому главная ошибка — ориентироваться на соседей, которые уже всё посадили.

Специалист советует смотреть только на температуру почвы на глубине 8–10 сантиметров. В Подмосковье это обычно вторая-третья декада мая, но каждый год сдвигается.

Самый точный инструмент — обычный уличный термометр, воткнутый в землю. Десять минут — и картина ясна. Если градусник показал плюс 5–7, можно сеять морковь, если плюс 8–10 — свеклу. Есть и способ без прибора: достаточно сжать горсть земли в кулаке. Если почва рассыпается комочками, а не лепится в липкий ком, она прогрелась и просохла. Народные приметы вроде цветения одуванчиков и распускания березового листа размером с копейку Суровцев считает лишь ориентиром.

Готовить грядку он советует за две недели до посева: перекопать на штык лопаты, внести ведро перегноя или компоста на квадратный метр и стакан золы, но ни в коем случае не свежий навоз — иначе корнеплоды вырастут корявыми и потеряют сахаристость. Непосредственно перед посевом землю рыхлят граблями на глубину 10–15 сантиметров и нарезают бороздки: для моркови через 15–20 сантиметров с заделкой семян на 2 сантиметра, для свеклы — через 25–30 сантиметров на глубину 3 сантиметра.

Сразу после посева грядки лучше накрыть нетканкой или пленкой, чтобы защитить от возможных заморозков, сохранить влагу и ускорить всходы. Укрытие снимают, когда покажутся ростки. Тогда же подключают защиту от вредителей: от морковной мухи помогает посадка лука или чеснока по периметру, от свекольной блошки — опудривание золой или табачной пылью.

Главные ориентиры, резюмирует агроном, таковы: морковь сеют примерно с 5 по 15 мая, свеклу — с 15 по 25 мая. Ранний посев свеклы грозит уходом в стрелку, запоздалый — тем, что корнеплоды не успеют набрать массу.