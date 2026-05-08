Более 92 тыс. заявлений на получение госуслуг по земле и имуществу подали в Подмосковье с начала года

Более 92 тыс. заявлений на получение госуслуг по земле и имуществу подали жители в Подмосковье за первые четыре месяца 2026 года. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

«Благодаря онлайн-формату процесс простой, а статус заявления всегда можно отследить в личном кабинете. За четыре месяца поступило 92 847 обращений», — отметил глава ведомства Тихон Фирсов.

Подать заявление можно на региональном портале госуслуг. Сделать это могут физические и юридические лица, а также представители бизнеса.

За указанный период самой востребованной услугой стало предварительное согласование предоставления земельных участков. Ей воспользовались более 21,8 тыс. раз.

На втором месте — услуга по перераспределению земель, которой воспользовались 17,9 тыс. раз. На третьем — предоставление земли в аренду и собственность без торгов. За этой услугой обратились 11,5 тыс. заявителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе переведут в цифру муниципальные соцуслуги.