В Серпухове пройдет областной фестиваль-конкурс православной музыки «Неупиваемая Чаша»

18 мая Серпухов станет центром духовного и музыкального творчества: в Серпуховском музыкально‐драматическом театре состоится гала‐концерт победителей областного фестиваля‐конкурса православной музыки «Неупиваемая Чаша». Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Событие приурочено к почитаемому православному празднику — дню иконы Чудотворного Образа Божией Матери, которая была обретена в Серпухове в конце XIX века. Фестиваль, который проводится уже более двух десятилетий, давно вышел за рамки обычного творческого состязания. Он стал значимой площадкой для сохранения и развития православной певческой культуры, объединяя исполнителей разных поколений и стилей.

В этом году интерес к конкурсу оказался особенно высоким: на участие было подано 69 заявок. Отборочный этап проходил в заочной форме в апреле. В состязании приняли участие солисты, дуэты, трио, ансамбли и хоровые коллективы.

Конкурсанты соревновались в 3 возрастных категориях: детской, юношеской и взрослой. Номинации фестиваля охватывали 2 ключевых направления: исполнение традиционных православных церковных произведений и представление православных произведений современных авторов.

По итогам отбора были определены 32 победителя — лауреаты I, II и III степени в каждой номинации и возрастной категории. Кульминацией фестиваля станет гала‐концерт 18 мая. На сцене соберутся лауреаты I степени. Именно их выступления станут предметом особого внимания жюри, которое определит обладателя Гран‐при.

