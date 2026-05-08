Отпуск за 250 тысяч: сколько на самом деле стоит неделя в Париже или Риме без шика

Финансовые ориентиры для экономного отдыха

Поездку в европейские страны без излишеств сегодня оценивают в среднем от 200 до 250 тысяч рублей на одного человека. Как сообщил руководитель агентства VISANTIUM Егор Кайль в интервью НСН, данный бюджет рассчитан на путешествие длительностью от 7 до 10 дней. В указанную сумму включены основные статьи расходов: авиаперелеты с пересадками, аренда жилья, оформление визовых документов, страховой полис, а также затраты на питание, общественный транспорт и стандартную экскурсионную программу. Эксперт подчеркнул, что это практический ориентир для туриста, не претендующего на уровень «люкс».

Логистические барьеры и транзитные маршруты

Главным фактором, усложняющим и удорожающим поездки, остается сложная логистика. В отсутствие прямого авиасообщения граждане России используют для транзита крупные международные хабы. Самыми востребованными точками пересадок остаются Стамбул, Ереван, Тбилиси, Баку, Белград и Дубай. Такие маршруты значительно увеличивают время в пути и итоговую стоимость билетов по сравнению с допандемийным периодом. Тем не менее статистика показывает адаптацию рынка: в 2025 году россиянам выдали более 620 тысяч виз, что превысило показатели прошлых лет.

Всплеск интереса к Испании и классическим маршрутам

В текущем сезоне наблюдается резкое усиление спроса на испанское направление — количество запросов выросло в 2-3 раза. Специалисты РСТ объясняют это как традиционной любовью к пляжному отдыху в Испании, так и отложенным спросом из-за дефицита свободных дат для записи в визовые центры ранее. Помимо этого, в топ предпочтений входят Италия, Франция, Греция и Венгрия, а с наступлением летнего периода традиционно повышается интерес к Кипру и Германии.