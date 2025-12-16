«Это неэтично»: омбудсмен Мишонова потребовала запретить публиковать видео с места нападения
Фото: [Рабочая встреча Губернатора МО с Ксенией Мишоновой/Медиасток.рф]
Публикацию и распространение в открытом доступе фото- и видеоматериалов с места нападения в школе следует считать недопустимыми. Об этом заявила в своем телеграм-канале подмосковный детский омбудсмен Ксения Мишонова.
По ее словам, подобные материалы наносят дополнительный моральный вред пострадавшим и родственникам погибшего ребенка. Омбудсмен подчеркнула, что фото и видео с места преступления должны использоваться исключительно в рамках следственных действий и не распространяться публично.
Нападение произошло утром 16 декабря в школе поселка Горки-2 Одинцовского городского округа. Один из учеников ворвался в здание с ножом и напал на находившихся внутри людей, сообщила пресс-служба регионального управления СКР.
В результате инцидента ножевые ранения получили сотрудник охраны и один из учащихся. Ребенок скончался от полученных травм. Состояние охранника оценивается как тяжелое, ему продолжают оказывать лечение.
Следственные органы возбудили уголовное дело по ст. 105 УК РФ, а также по ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК РФ. На месте происшествия продолжает работу следственно-оперативная группа.