Это нехорошо: Кабанов предложил россиянам проверять телефоны мигрантов в транспорте

Наблюдение за экранами телефонов мигрантов поможет выявить потенциально опасный контент. Об этом в своем телеграм-канале написал член Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов.

Он выступил с необычным предложением, призвав граждан обращать внимание на то, что смотрят трудовые мигранты в телефонах во время поездок в общественном транспорте.

По словам Кабанова, многие из них часто просматривают видео с подпольных боев MMA или материалы экстремистского содержания. В связи с этим член СПЧ предложил россиянам попробовать заглянуть в экраны телефонов соседей-мигрантов. При этом он подчеркнул, что такой социальный эксперимент все же является неприличным.

Новость дополняется.