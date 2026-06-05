«Это нонсенс»: глава Simple объяснил, почему запрет на онлайн-продажу алкоголя пора отменять

Президент группы компаний Simple Максим Каширин на ПМЭФ в интервью « Ленте.ру » назвал отсутствие дистанционной продажи алкоголя нонсенсом для современного мира. По его словам, онлайн-торговля спиртным — это принципиально иной формат с точки зрения скорости удовлетворения потребностей, нежели традиционная розница, и опасения, что интернет приведет к спаиванию молодежи, являются серьезным заблуждением.

Эксперт сослался на мировой опыт, который показывает: онлайн покупают прежде всего более премиальные продукты. Большие объемы алкоголя через интернет никто не заказывает, так как быстрее приобрести их в ближайшем магазине.

«Интернет — это сегодня заказал — завтра привезли. Это совсем другой формат с точки зрения скорости удовлетворения потребностей», — констатировал Каширин.

Говоря о перспективах продажи российского вина через «Почту России» — эксперимент, который еще в 2021 году поручал запустить президент, а в мае 2025-го идею поддержал глава «Абрау-Дюрсо» Павел Титов, — Каширин указал на уязвимое место инициативы. По его мнению, текущих объемов производства отечественного вина не хватит даже на обязательную «русскую полку» в 20 процентов наименований, поскольку сегодня доля российских вин на рынке составляет лишь 14 процентов, а 86 процентов — импорт. Если закон о «русской полке» примут, для «Почты России» вина просто не останется.

В сложившихся реалиях, полагает Каширин, властям стоило бы разрешить дистанционную продажу любого алкоголя, подключив «Почту России» как пункт выдачи с возможностью проверки паспорта или биометрии. Это позволило бы и загрузить почтового оператора, и наладить контролируемый оборот. Однако государство пока не готово перейти к онлайн-торговле алкоголем как к глобальной категории и пытается ограничиться только российским вином.