«Это нужно делать срочно»: Бастрыкин потребовал от Госдумы запретить в РФ никабы

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин считает, что ношение мусульманской одежды для женщин, полностью закрывающей лицо, должно быть запрещено в РФ на законодательном уровне.

В субботу, 29 июня, в ходе Петербургского юридического форума журналисты спросили Бастрыкина, что он думает о религиозной одежде, закрывающей лицо, которой на улицах российских городов стало столько, что ее не видит только ленивый. Глава СК подчеркнул, он считает, что такую одежду нужно запретить надевать публично. Причем, срочно. Правда, ввести такой запрет должны депутаты Госдумы. Это их прерогатива, сказал он.

«Это задача Госдумы — принять закон, запрещающий то, о чём вы говорите. Там [в мусульманских странах - прим. ред.] это запрещено, а здесь разрешено. Почему? Я не знаю, но я и не законодатель. Я с вами согласен, надо срочно всё это запретить», — сказал Бастрыкин.

В продолжение темы глава СК напомнил о недавних терактах в дагестанских городах Махачкала и Дербент, где исламисты расстреляли полицейских и мирных жителей. убили священника РПЦ. А также о захвате террористами заложников в ростовском СИЗО.

«Что происходит сегодня? В Дагестане кто теракт совершил? Исламисты. В ростовской тюрьме кто совершил? Террористы-исламисты. Коли мы завозим сюда людей, Госдуме надо срочно реагировать на эти явления», — отрезал строго Бастрыкин.

Ранее ситуацию в Дагестане также прокомментировало правительство Саудовской Аравии. МИД государства аналогично осудил нападения на религиозные объекты и любые проявления терроризма.