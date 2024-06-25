Правительство Саудовской Аравии осудило теракт в Дагестане

Министерство иностранных дел Саудовской Аравии принесло свои соболезнования родным и близким погибших во время теракта в Дагестане, где в минувшие выходные боевики устроили кровавые расправы в Дербенте и Махачкале.

МИД Саудовской Аравии осудил нападения на религиозные учреждения, отвергая любые проявления терроризма, а также нападения на мирное население, пишет РИА Новости.

Напомним, что 23 июня вооруженные преступники атаковали два православных храма в городах Дагестана. Кроме того, боевики напали на две синагоги, а также расстреляли пост ДПС. Согласно имеющейся информации, 21 человек погиб, больше 40 получили травмы. Сейчас в Республике проходят траурные дни. По факту терактов возбуждены уголовные дела.