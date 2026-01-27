«Это очень удобно!»: в поселке Зендиково в формате выездной администрации прошел прием жителей

На вопросы жителей ответили глава городского округа Кашира, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Роман Пичугин, заместители главы, представители управляющих и ресурсоснабжающих организаций, руководители профильных управлений.

В мероприятии приняли участие более 30 жителей. Они обращались с разными вопросами. В число самых распространенных вошли темы, связанные с ЖКХ, благоустройством, имущественными отношениями и социальной газификацией. Каждое обращение официально зарегистрировано. Информация передана в профильные подразделения, чтобы сотрудники могли оперативно решить вопросы.

Лидия Ивановна обратилась с просьбой повесить новогоднюю иллюминацию на площади перед ДК в Барабаново, а также построить тротуар по улице Центральной. После обращения были даны распоряжения: строительство тротуара запланировано на 2027 год, иллюминация появится в декабре 2026 года.

Глава округа Роман Пичугин считает общение в формате диалога с населением эффективным.

«Выездные приемы позволяют нам видеть проблемы изнутри, особенно на сельских территориях. Это инструмент оперативного реагирования, который мы будем активно применять и в 2026 году», — отметил глава городского округа Кашира Роман Пичугин.

Местные жители солидарны с данной точкой зрения.

«Это очень удобно! Как староста, я озвучиваю запросы всей деревни сразу на месте. Благодаря такому взаимодействию мы уже многое смогли сделать в Базарово», — рассказала староста деревни Базарово Любовь Кретова.

Данные 2025 года наглядно демонстрируют эффективность и популярность данного формата работы. На территории округа специалисты провели 21 выездной прием, причем большинство из них — 14 — были организованы специально для жителей сельской местности.

В рамках адресной поддержки необходимую помощь смогли получить 624 человека. Среди них — работники различных предприятий, семьи военнослужащих, а также граждане, вовлеченные в программу «Активное долголетие».

Учитывая положительный результат, практика прямого взаимодействия с жителями на местах получит свое развитие.