«Это оговор»: осужденный за изнасилование падчерицы тамбовчанин получил 17 лет и не признал вину

Тамбовский районный суд вынес приговор ранее судимому местному жителю, признав его виновным в систематическом насилии над 14-летней падчерицей. Как сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Тамбовской области, мужчина проведет в колонии особого режима 17 лет и один месяц.

Суд установил, что осужденный на протяжении более года совершал развратные действия и насиловал девочку, которая не достигла 14-летнего возраста. Фигуранта признали виновным по трем статьям Уголовного кодекса, включая изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летия, и иные насильственные действия сексуального характера.

На заседании мужчина своей вины не признал и заявил, что падчерица его оговаривает. Суд также назначил ему дополнительное ограничение свободы сроком на два года после отбывания основного наказания.