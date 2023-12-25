«Это ограничивает дальнейший рост»: Решетников назвал главные экономические проблемы России

Глава Минэкономразвития рассказал об итогах 2023 года и оценил масштабы проблем в сфере кредитования, бизнеса и труда.

Максим Решетников в эксклюзивном интервью RT рассказал, что Россия уверенно держится в условиях санкций и во многом научились их «отражать». Особенно хорошо выделились предприниматели, которые смогли наладить новые цепочки поставок, адаптировали логистику и вышли на разные непривычные рынки.

Также Решетников отметил, что в 2023 году на докризисный уровень вышли обрабатывающая и пищевая промышленности, а также сельское хозяйство. Однако совсем без проблем не обошлось.

«Действительно, проблема с кадрами сейчас является одной из главных наряду с высокими процентными ставками. Это ограничивает дальнейший рост экономики. Тем не менее рынок труда показал свою гибкость. И ситуация не настолько острая, как представляется некоторым аналитикам», — отметил министр экономики.

По мнению Решетникова, в дальнейшем нужно делать упор на вовлечение в трудовую деятельность молодежи и других граждан. Важно создать условия для людей с ограниченными возможностями и женщинам, выходящим в декрет или из него. Глава ведомства напомнил, что в России начался активный рост зарплат, следовательно, люди начинают работать больше и повышают тем самым производительность труда.