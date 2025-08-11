Это природа: ученый Серков раскрыл причину необычного окраса озера Ханка

В Сети завирусилось видео с побережья озера Ханка в Приморье. Судя по кадрам, вода в нем стала янтарно-зеленой. О причинах такого явления рассказал ученый Серков в беседе с KP.RU .

Жители Приморья и туристы заметили, что вода в пресноводном озере Ханка резко поменяла цвет. Некоторые отмечают, что вместе с оттенком у воды изменился и запах.

Некоторым пользователям соцсетей это показалось забавным, а остальные не на шутку забеспокоились. Часть местных жителей от купания в озере решили не отказываться. Но насколько это безопасно – пока неясно.

По словам специалиста Национального научного центра морской биологии им. А.В. Жирмунского ДВО РАН Вадима Серкова, подобные феномены вполне естественны. Они вызваны размножением одноклеточных водорослей и повышением температуры стоячей воды.

Ранее в Нижнем Новгороде обновили список безопасных для купания водоемов.