«Это просто игрушка!». Жительницу Швейцарии судили за покупку водяного пистолета

В Швейцарии развернулась необычная судебная история, объектом которой стала обычная детская игрушка. Местные радио и телевидение (SRF) сообщили о возбуждении уголовного дела против жительницы страны, которая заказала на международной торговой площадке Shein розовый водяной пистолет стоимостью менее трех франков.

Проблемы начались на таможне, где сотрудники, изучив посылку, отказались пропускать её на территорию государства, признав предмет «реалистичной имитацией огнестрельного оружия». Этот формальный вердикт имел серьёзные последствия: спустя несколько месяцев к женщине с обыском явились полицейские, инициировав уголовное преследование за попытку незаконного ввоза оружия.

Первоначальная судебная инстанция вынесла достаточно суровый вердикт — условное лишение свободы сроком на пять суток. Однако после обращения к адвокату решение было пересмотрено. Окончательной мерой наказания стал условный денежный штраф в размере 150 франков, позволивший избежать тюремного срока. Как отмечает SRF, сначала суд назначил женщине условное лишение свободы на пять суток. Однако после обращения к адвокату наказание было изменено: вместо тюрьмы суд вынес решение об условном штрафе в 150 франков.

