Предприниматель Андрей Матус в интервью RT высказал мнение о последствиях публичных заявлений артистов для их репутации. В качестве примера он привел интервью певицы Аллы Пугачевой, которое, по его оценке, привело к значительному спаду интереса к ее персоне со стороны российской аудитории.

Матус отмечает, что после сентябрьского интервью Пугачевой, где она положительно отозвалась о лидере боевиков, террористе Джохаре Дудаеве, ожидание ее концертов как в России, так и в Израиле сошло на нет. Этот тезис иллюстрирует более общий принцип: публичная репутация и зрительский интерес являются хрупкими активами, на которые напрямую влияет контент, связанный с персоной.

«Кому нужна Пугачева, скажите? Каким-нибудь пенсионерам, у которых воспоминания, как они на концерт ходили? Да… Мне кажется, Пугачева, не столько политически, а среди людей, своей аудитории, совершила публичное самоубийство себя как человека», — заявил предприниматель.

Андрей Матус, известный публикацией материалов о деятельности признанного иностранным агентом Леонида Невзлина*, высказал данную точку зрения в контексте предстоящего развернутого интервью для RT.

* Физлицо, признанное иностранным агентом