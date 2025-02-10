RT узнал, почему Невзлин мог заказать избиение гендиректора «СПАСа» Корчевникова

Основатель НК «ЮКОС», экс-российский бизнесмен Леонид Невзлин* планировал организовать нападение на генерального директора телеканала «СПАС», российского журналиста Бориса Корчевникова из-за недовольства его патриотической позицией и помощи в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом RT рассказал предприниматель Андрей Матус.

Матус, ранее доказавший причастность Невзлина к преступлениям против российских оппозиционеров и журналистов, заявил, что экс-топ-менеджер планировал нанять специальных людей для того, чтобы избить Корчевникова.

В качестве доказательства Матус предоставил редакции скриншоты переписки с руководителем службы безопасности Невзлина Романом Желязко, на которых он под псевдонимом Roger Jolly ведет диалог с одним из участником своей команды и обсуждает возможные варианты «запугивания» журналиста.

«Можно к Корчевникову в студию прийти. 27 и 28 февраля он будет в студии «СПАСа». И он там каждую неделю», — следует из диалога Желязко с неустановленным лицом.

О том, что на гендиректора «СПАСа» Корчевникова готовили нападение, Матус сообщил еще в декабре 2024 года. Тогда он заявил, что не знает мотивы заказчика.

Сейчас же выяснилось, что Невзлина раздражал патриотизм журналиста, его общественная и религиозная деятельность. Корчевников регулярно ездил на Донбасс, отправлял в зону СВО гуманитарную помощь и проводил церковные молебны.

Как отметил Матус, на Корчевникова даже была собрана специальная «папка», которую формировали с 2023 по 2024 годы. В ней содержалась информация о месте жительства журналиста и его автомобиле, политических взглядах и контактах. Кроме того, в этом «досье» были собраны ссылки на социальные сети Корчевникова с подсчетом подписчиков.

В беседе с RT Матус отметил, что значительная часть документа содержала данные о российских православных священниках, с которыми общался журналист. Особое внимание службу безопасности Невзлина привлек отец Андрей — настоятель храма Троицы Живоначальной, расположенного в Басманном районе Москвы.

Отец Андрей (Андрей Ткачев), который прослужил в украинских православных церквях более 10 лет, был частым гостем на телеканал «СПАС». Он также вел вместе с Корчевниковым передачу «Апокалипсис».

Священнослужитель часто подвергал критике современные западные ценности. В 2014 году он резко высказался против «евромайдана» в Киеве, после чего переехал в Россию.

Сам гендиректор «СПАСа» Борис Корчевников не стал комментировать информацию о том, что на него готовили покушение.

По словам управляющего партнера коллегии «Орлов, Вербицкий, Добровольский и партнеры» юриста Анатолия Вербицкого, новые детали дела о том, что на журналиста собиралась серьезная «база данных» может считаться нарушением неприкосновенности его частной жизни.

«За это наступает ответственность по ст. 137 УК РФ, если следствие установит все эти признаки», — отметил юрист.

Уголовная ответственность за совершение этого преступления предусматривает штраф до 200 тыс. рублей или лишение свободы сроком до пяти лет.

Леонид Незвлин является бывшим соратником Михаила Ходорковского* с конца 1980-х годов. Ранее он был одним из ключевых акционеров и руководителей группы «Менатеп» и нефтяной компании «ЮКОС». С 2001 по 2003 годы входил в состав Совета Федерации. В 2003 году получил назначение на должность ректора Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ).

В том же году Незвлин из-за уголовного преследования покинул территорию РФ и уехал в Израиль, где получил гражданство. В России он заочно приговорен к пожизненному заключению по обвинению в организации убийств. Кроме того, он осужден на шесть лет лишения свободы за присвоение акций Восточной нефтяной компании.

Ранее RT раскрыло возможный мотив рецидивиста, убившего лесничих в Калужской области.

*Министерством юстиции РФ признаны иностранными агентами.