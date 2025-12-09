«Это пугает». Звезда «Титаника» Кейт Уинслет осудила голливудскую одержимость худобой

Обладательница премии «Оскар» Кейт Уинслет, звезда легендарного «Титаника» и многих других культовых фильмов, выступила с резкой критикой практик, распространенных в актерской среде.

В интервью Sunday Times актриса раскритиковала коллег, которые прибегают к сомнительным препаратам для снижения веса.

Уинслет призналась, что ее искренне тревожит одержимость знаменитостей похудением без оглядки на последствия. По ее мнению, эта гонка за «идеальным» телом свидетельствует о глубоких проблемах.

«Когда самооценка настолько привязана к внешности, это не просто пугает — это вызывает полное недоумение. Некоторые готовы на все, лишь бы убежать от себя настоящих. Задумываются ли они, что на самом деле вводят в свой организм? Такое пренебрежение собственным здоровьем поистине ужасает», — поделилась актриса.

Кроме того, Уинслет обратилась к женщинам с призывом не бояться естественных возрастных изменений и осторожнее относиться к косметическим инъекциям.

«Меня печалит, что новое поколение женщин порой совсем не понимает, в чем заключается истинная красота», — добавила звезда, отстаивая ценности естественности и осознанного отношения к себе.

