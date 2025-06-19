«Это ужасающие цифры»: Мурашко раскрыл, сколько лет жизни теряют люди с ожирением

Министр здравоохранения Михаил Мурашко на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) озвучил тревожные данные: люди с индексом массы тела (ИМТ) выше 40 теряют до 10 лет жизни.

Министр привел для сравнения актуальные данные. Согласно им, при ИМТ 30-35 продолжительность жизни сокращается на 2-4 года. Эти цифры стали частью дискуссии о продовольственной безопасности и здоровье нации, где министр подчеркнул прямую связь между ожирением и серьезными заболеваниями, включая гипертонию, ишемическую болезнь сердца и другие сердечно-сосудистые патологии.

При этом серьезнее ситуация с ИМТ от 40 и выше.

«Люди, у которых индекс массы тела превышает 40, теряют до 10 лет жизни. Это ужасающие цифры», — отметил Мурашко.

Глава ведомства подчеркнул, что ожирение становится и экономическим вызовом для всей системы здравоохранения. Начинается сверхпотребление медицинских услуг. Эти ресурсы можно было бы тратить на профилактику и лечение других заболеваний, но они уходят на борьбу с последствиями ожирения. Этого можно было бы избежать, если бы люди корректировали свое питание и образ жизни в целом вовремя.

Ранее были названы продукты, увеличивающие риск развития сахарного диабета.