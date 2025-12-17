«Это уже моя собственность!» Покупательница подала иск о выселении Ларисы Долиной из проданной квартиры

Новая владелица квартиры народной артистки России Ларисы Долиной, Полина Лурье, обратилась в суд с требованием о ее принудительном выселении. Иск подан в рамках долгого спора о законности сделки купли-продажи элитного жилья.

Лурье настаивает на полном исполнении договора: деньги продавцу выплачены в полном объеме, а право собственности уже официально зарегистрировано за новой хозяйкой. Несмотря на это, Долина продолжает проживать в квартире.

Встречный иск стороны защиты певицы указывает, что она стала жертвой мошенников, получивших реальные сроки по уголовному делу. По этой версии, Долина действовала в заблуждении, полагая, что участвует в спецоперации, и не имеет средств для возврата денег. Однако юристы Лурье подчеркивают: при оформлении сделки Долина лично вносила правки в договор, требовала оставить в квартире пианино и стул, писала расписки и заявляла, что продает жилье для покупки более просторного. Процесс длился около полутора месяцев без признаков спешки, а сама артистка владеет другой московской квартирой и загородным домом.

Позиция прокуратуры оказалась двойственной: ведомство выступило против выселения Долиной, но одновременно указало на нарушения в отказе Лурье в денежной компенсации. Верховный суд, рассматривающий дело, предложил взыскать с певицы в пользу покупательницы 112 миллионов рублей — полную стоимость квартиры.

Ранее сообщалось о том, что квартиру певицы Ларисы Долиной вернули покупательнице по решению Верховного суда.