«Это уже полный люкс»: россияне начали дарить букеты из огурцов

В Кемерове цветочный рынок столкнулся с неожиданной конкуренцией: на смену классическим розам и лилиям приходят овощные композиции, передает VSE42.Ru . Местная мастерская «ПроБукет» зафиксировала необычный потребительский запрос — горожане все чаще заказывают букеты из свежих огурцов.

То, что изначально казалось флористам курьезом или шуткой, быстро переросло в полноценный рыночный тренд. По словам владельцев бизнеса, запрос на «что-то подороже роз» теперь удовлетворяется не экзотическими орхидеями, а обычными тепличными овощами, чья стоимость в текущем сезоне бьет все рекорды.

История популярности «зеленых букетов» началась с клиента, пожелавшего произвести впечатление на близкого человека максимально статусным подарком.

«Мужчина заказал у нас букет именно из них. Сейчас в Сибири огурцы почти как экзотика, дороже многих цветов, настоящая редкость. Сначала мы решили, что это розыгрыш, но когда обсудили детали и увидели настрой заказчика, стало понятно — все серьезно», — поделилась хозяйка мастерской.

Вскоре за первым заказом последовал второй: на этот раз овощи сочетали с хризантемами, создавая по-настоящему люксовый по меркам нынешней зимы подарок.

Специалисты отмечают, что такая смена приоритетов имеет под собой чисто экономическое обоснование. В феврале 2026 года огурцы в российских магазинах официально перешли в категорию деликатесов. В Сибири сейчас мало что выглядит так дорого, как букет из свежих огурцов. Подписчики в социальных сетях инициативу поддержали, отметив, что к весне такой подарок не только эффектно выглядит, но и приносит практическую пользу на кухне. Кто-то даже обозначил, что «это уже не премиум, а полный люкс».

Отметим, что ажиотаж в Кемерове совпал с общероссийским ценовым ралли. По данным аналитиков «Руспродсоюза», к середине февраля средняя розничная цена огурцов в стране превысила 300 рублей за килограмм, показав рост более чем на 111% за последние три месяца. В некоторых регионах ситуация выглядит еще более впечатляюще: в Норильске за килограмм просят более 1000 рублей, а в магазинах Новосибирска и Омска ценники в 500–600 рублей стали обыденностью. Таким образом, огурец официально сравнялся по стоимости со свининой, а в ряде городов Сибири и Дальнего Востока даже начал ее опережать, превратившись в новый символ достатка.

Ранее сообщалось, что в Тюмени огурцы за подорожали до 350 руб. за кг. По данным Baza, овощ в России стал дороже в некоторых регионах до 700 рублей из-за сильных морозов и спроса.