«Это всего лишь две косы»: Энн Хэтэуэй ответила на слухи о пластике

Энн Хэтэуэй ответила на слухи о пластических операциях: это всего лишь две косы
43-летняя американская актриса Энн Хэтэуэй прокомментировала домыслы о том, что она прибегла к хирургическому вмешательству. Поводом для слухов стало видео, которое звезда разместила в соцсетях: ее стилист заплел на висках две тонкие косы и закрепил их на затылке, что визуально создало эффект подтяжки лица.
В интервью журналу Elle журналистка предположила, что ролик выглядит как опровержение домыслов об операциях, и Хэтэуэй подтвердила это. По ее словам, она предпочла бы вообще ничего не комментировать и оставаться загадкой, но спекуляции стали настолько громкими, что появилась потребность высказать правду.
«Я бы предпочла вообще ничего не комментировать, оставаться загадкой и не привлекать к себе лишнего внимания. Но домыслы стали настолько громкими, что возникает потребность просто высказать свою правду. (…) Мне хотелось показать, что нет, я не принимала никаких радикальных медицинских решений. Это всего лишь две косы. И кстати, во всей этой истории есть еще кое-что: возможно, когда-нибудь я все-таки сделаю подтяжку лица», — объяснила знаменитость.