«Это же бред собачий»: врач жестко ответил на закон о лечении игроманов в России

С 1 сентября в России планируется введение официальных протоколов помощи лицам с игровой зависимостью. Психиатр Александр Федорович выразил резкое несогласие с данной мерой, назвав концепцию существования этого недуга антинаучной и указав на непреодолимые сложности в диагностике, пишет НСН .

Противоречия в профессиональном сообществе

С начала осени российские власти намерены внедрить специализированную медицинскую помощь для граждан, имеющих патологическое пристрастие к играм. Согласно имеющимся данным, профильным ведомствам отведено 5 месяцев на создание четких алгоритмов выявления, терапии и последующей реабилитации таких лиц.

Однако врач-психиатр Александр Федорович публично усомнился в целесообразности подобных преобразований. Специалист отметил, что в научной среде до сих пор отсутствуют единые критерии оценки данного состояния. В то время как психологи настаивают на реальности проблемы, психиатры придерживаются более строгой структуры и часто отрицают наличие лудомании как самостоятельного заболевания. Доктор охарактеризовал идею признания такой зависимости полноценным диагнозом как абсолютно абсурдную.

Трудности медицинского контроля и скрытые патологии

Одной из главных преград для реализации инициативы эксперт считает вопрос постановки точного диагноза, который остается открытым и вызывает множество споров. Федорович обратил внимание на то, что ни один человек с признаками игровой зависимости не проявляет желания обращаться за помощью по собственной воле. В отличие от лиц с наркотической привязанностью, игроки не испытывают физических страданий или боли, что практически полностью лишает их мотивации к лечению.

Кроме того, медик подчеркнул, что механизмы формирования подобных привычек почти никогда не проявляются изолированно. По его мнению, если у пациента наблюдается непреодолимая тяга к играм, это является лишь симптомом более глубоких и серьезных психических нарушений, которые и требуют первостепенного внимания врачей.