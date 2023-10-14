«Это знали только военные»: мать бойца СВО раскрыла, почему начала искать сына с первых дней спецоперации

Боец СВО Эдуард Белый рос, как все мальчишки: бегал, прыгал, только вот засыпал исключительно под фильм «Девятая рота». Будучи замкнутым, Эдик предпочитал больше находиться один, хотя, бывало, катался с мальчиками на самокатах и ломал ногу на ледяной горке. И с детства повторял, что станет военным.

Мама бойца Анна Руденко верила, что сын перерастет это стремление. С девятого класса настаивала, чтобы сын поступал в вуз.

«Мы пытались его заставить, не раз обсуждали эту тему и не всегда в спокойной форме, но он сказал свое слово: «Пойду в армию», и я сдалась. И тогда уж запретила всем его переубеждать. В 11 классе был у нас разговор: «Если ты так решил, я всегда тебя поддержу и буду рядом, несмотря ни на что». Может быть, зря, конечно, не уберегла», — укорила себя мама бойца.

В армию Эдик пошел за пару месяцев до начала СВО и быстро подписал контракт. Все произошло настолько быстро, что у Анны даже мысли не возникло, что ее сын погиб.

«Их часть сначала была на учениях в полях Ростовской области, потом они вышли на Крым. Это я знаю со слов сына. А потом резко признали ЛНР и ДНР. Никто же не оглашал начала спецоперации, это знали только военные. А 25-го февраля мне попалось видео, где четыре мальчика в плену, и один был настолько похож на Эдика!» — вспомнила свой шок Руденко.

У бойцов на видео глаза были замотаны скотчем, но когда тот мальчик заговорил, у женщины оборвалось сердце — даже голос был один в один с Эдуардом.

«Тогда я сказала: «Это мой сын!», и с этого дня я начала его искать. Я начала бить тревогу, поднимать всех на уши и не знала, что 25-го числа моего сына уже не было живых», — вздохнула женщина, говоря с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Ранее мы рассказывали, как сложилась судьба Эдуарда Белого.