Этого больше в США: Артемий Лебедев назвал главное различие с Россией

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев заявил, что в США уровень преступности выше, чем в России. Его слова процитировала «Лента.ру» со ссылкой на источник в соцсетях.

Известный дизайнер Артемий Лебедев высказался о разнице в криминальной обстановке между двумя странами. По его наблюдениям, американские города существенно опаснее российских.

Блогер обратил внимание на парадокс: при всем экономическом могуществе США там широко распространены уличная преступность, перестрелки и проблемы с наркотиками. В качестве контраста он привел Россию, где, по его мнению, жить безопаснее.

Ранее Артемий Лебедев диагностировал главную национальную болезнь РФ. Так он назвал распространенную в стране практику создания аналогов западных проектов.