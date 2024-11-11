«Этот идиот не будет организовывать мои похороны»: стала известна реакция Елизаветы II на отставку Джонсона

Газета The Times сообщила , что за два дня до своей смерти в 2022 году королева Елизавета II пошутила над отставкой экс-премьера Бориса Джонсона и своими похоронами. Об этом рассказал Тим Шипман, главный политический комментатор The Sunday Times, в своей книге «Out».

Согласно данным, королева не высоко ценила Бориса Джонсона, считая его «смешной фигурой». Букингемский дворец также выражал недовольство по поводу решения Джонсона о приостановке работы парламента в 2019 году.

Во время семейного ужина королева Елизавета II прокомментировала отставку премьер-министра.

«Что ж, по крайней мере, теперь этот идиот не будет организовывать мои похороны», — сказала она.

Однако газета The Daily Telegraph ставит под сомнение возможность таких высказываний королевы, ведь она знала, что организация похорон монарха лежит на графе-маршале, а не на премьер-министре.

Ранее экс-премьер Великобритании Джонсон раскрыл подробности о здоровье Елизаветы II.