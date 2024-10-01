Джонсон рассказал о борьбе Елизаветы II с онкологией в конце жизни

Она страдала от рака костей в течение года перед смертью. Джонсон отметил, что королева выглядела бледной и сгорбленной. На ее руках часто можно было заметить синяки.

Как написал экс-премьер, его подозрения в отношении состояния здоровья Елизаветы подтвердил ее личный секретарь Эдвард Янг. Джонсон знал о злокачественной опухоли костей у королевы уже год.

Последний раз Джонсон встречался с Елизаветой II в начале сентября 2022 года. Она продолжала исполнять свои обязанности, несмотря на ухудшение здоровья. Королева понимала, что скоро уйдет из жизни, и хотела завершить как можно больше обязательств, отметил политик.

Елизавета II умерла 8 сентября 2022 года. Ей было 96 лет. 19 сентября 2022 года Великобритания простилась с королевой. После двухнедельных траурных мероприятий гроб с телом монархини захоронили в Виндзоре.

Новым королем Великобритании провозгласили сына королевы Чарльза, который взял тронное имя Карл III.

Ранее газета Politico сообщила, что нынешний премьер-министр Великобритании Кир Стармер впервые встретился с экс-президентом США Дональдом Трампом.