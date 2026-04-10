Этот лайфхак сэкономит сотни тысяч: как законно обнулить налог на единственное жилье

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам напомнил о минимальных периодах владения жильем, позволяющих избежать фискальных выплат. Отдельные категории граждан могут воспользоваться льготным трехлетним интервалом, пишет Газета.ру.

Стандартный пятилетний период

В беседе с изданием «Газета.Ru» парламентарий Никита Чаплин указал, что согласно общим нормам Налогового кодекса минимальное время нахождения объекта в собственности составляет 60 месяцев. Если реализация недвижимости происходит по истечении данного срока, бывший владелец не обязан перечислять в бюджет налог на доходы физических лиц. Более того, в такой ситуации от гражданина не требуется даже предоставление отчетности в виде декларации.

Обстоятельства для сокращения срока до 3 лет

Законодательство предусматривает ряд исключений, при которых достаточным признается трехлетний интервал владения. Данное послабление распространяется на квартиры, полученные в результате приватизации, унаследованные либо принятые в дар от близкого родственника. Аналогичный льготный период применяется к жилью, перешедшему по соглашению пожизненной ренты с иждивением.

Парламентарий отдельно акцентировал внимание на ситуациях с единственным объектом для проживания. В этом случае также достаточно выждать 36 месяцев. Кроме того, если право собственности возникло до 1 января 2016 года, а сама покупка оформлена позже указанной даты, применяется сокращенный трехлетний норматив.

Преференции для семей с несовершеннолетними

Депутат отметил особый порядок, введенный в действие с 2022 года. Семьи, воспитывающие детей, могут реализовать имеющуюся жилплощадь без уплаты НДФЛ вне зависимости от длительности обладания ею. Необходимым условием является одновременное приобретение взамен нового объекта с большей площадью либо повышенной кадастровой стоимостью при соблюдении ряда формальных критериев.

Порядок исчисления сроков и санкции

Никита Чаплин подчеркнул, что началом отсчета владения служит не дата подписания договора купли-продажи, а момент внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр недвижимости. Если реализовать объект до истечения минимально допустимого периода, потребуется уплатить подоходный сбор. Ставка составит 13 процентов для сумм, не превышающих 5 миллионов рублей, и 15 процентов для доходов сверх этой границы. Дополнительной обязанностью станет направление в налоговый орган декларации по форме 3-НДФЛ.