Сладкая, как абрикос: почему август решает судьбу урожая моркови и когда ее лучше выкапывать в Подмосковье

Последний месяц лета считается переломным для морковных грядок. Именно в этот период корнеплоды активно набирают массу — до половины своего итогового веса. От качества ухода напрямую зависит то, какими они вырастут: сладкими, сочными и крупными или мелкими и сухими. Не менее важным является и правильный расчет сроков уборки: поспешность или задержка могут свести на нет все труды. О том, что конкретно нужно сделать с морковью в августе и как не прогадать с моментом сбора, рассказал REGIONS Леонид Суровцев, агроном из Подмосковья.

Нужно ли подкармливать морковь в августе

Да, и это один из ключевых моментов для получения сладкого урожая, считает эксперт. В августе корнеплоды накапливают сахара и наращивают массу, поэтому главные элементы в этот период — калий и фосфор. Азотные подкормки на этом этапе противопоказаны, поскольку они стимулируют рост ботвы в ущерб плодам.

Опытные огородники советуют провести фосфорно-калийную подкормку — она усиливает сладость и положительно влияет на лежкость. Доступный и эффективный рецепт — смесь древесной золы и борной кислоты. Готовится она без сложностей: в 10 литрах воды разводят 2–3 стакана золы. Отдельно растворяют чайную ложку борной кислоты в теплой воде, затем оба состава объединяют и выливают под корень растений.

Зола — источник калия, фосфора и кальция, которые укрепляют ткани корнеплодов и повышают их устойчивость к заболеваниям. Бор ускоряет углеводный обмен, способствуя переходу сахаров из листьев в корнеплод. В результате морковь получается яркой, сочной, очень сладкой и без проблем хранится до следующего сезона.

«Калий и фосфор — это то, что нужно моркови в августе. Азот мы полностью исключаем. Зола с бором — проверенный годами вариант. Это дешево, доступно и очень эффективно. Я сам всегда использую эту подкормку, и морковь всегда получается на славу», — говорит Леонид Суровцев.

Когда собирать морковь в Подмосковье

Время уборки определяется тремя основными факторами: сортом, погодными условиями и местными климатическими особенностями. В Подмосковье основные сборы моркови для зимнего хранения обычно приходятся на сентябрь. Однако это не означает, что в августе урожай трогать нельзя — речь идет о ранних и среднеспелых разновидностях.

Раннеспелые сорта (созревание за 60–90 дней) можно начинать убирать с середины лета. Правда, долго такая морковь не хранится — ее рекомендуется сразу употреблять в пищу или перерабатывать. Среднеспелые сорта (100–120 дней) в Подмосковье убирают в августе. Они уже имеют плотную структуру, насыщенный вкус и вполне пригодны для хранения до конца весны. Позднеспелые же сорта (130–150 дней) в августе еще не готовы — их убирают в конце сентября — начале октября, и именно они лучше всего сохраняются зимой.

«Самый надежный способ проверить — выкопать пару морковок и посмотреть на них. Если корнеплоды плотные, яркие, сладкие на вкус, а ботва начала желтеть — пора убирать», — советует Леонид Суровцев.

Как понять, что морковь пора убирать

О готовности корнеплодов сигнализируют несколько верных признаков. Ботва начинает желтеть и клониться к земле, особенно нижние листья. Если верхняя часть еще зеленая, а нижние перья уже поблекли — пора готовиться к уборке. Верхушка моркови начинает выступать над поверхностью почвы примерно на 1–1,5 сантиметра — это явный знак, что корнеплод созрел. Размер и окраска соответствуют сортовым характеристикам — если при пробной выкопке одна морковка оказалась толстой и яркой, а ботва начала вянуть, значит, урожай готов. Трещины или мелкие белые корешки на корнеплодах говорят о перезревании — в этом случае уборка нужна срочно.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Анастасия Широкая ]

Правила уборки и подготовки к хранению

Чтобы морковь сохранилась максимально долго, следует придерживаться ряда простых правил. За 3–4 недели до предполагаемой уборки поливы полностью прекращают — избыток влаги ведет к растрескиванию. Убирают урожай только в сухую погоду, иначе корнеплоды могут загнить. Для выкопки лучше использовать вилы, чтобы не повредить морковь. На рыхлых почвах можно аккуратно вытягивать за ботву.

Ботву срезают сразу после выкопки, оставляя пенек 1–3 сантиметра. Это необходимо, потому что листья продолжают вытягивать влагу и питание из корнеплода. Затем морковь раскладывают в тени на 2–3 дня для просушки, и только после этого закладывают на постоянное хранение. Своевременная уборка и грамотная подготовка гарантируют, что урожай останется сочным и сладким до самой весны.

«Главное правило — не оставляйте морковь с ботвой на грядке после выкопки. Ботва вытягивает из корнеплода все соки, и он становится вялым и невкусным. Срезайте ее сразу и сушите морковь в тени, а не на солнце — на солнце она завянет», — завершает Леонид Суровцев.

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