Награды, песни и футбол: как Волоколамск встретил День железнодорожника

В первое воскресенье августа, 2 числа, в России традиционно чествуют работников стальной магистрали. Волоколамск не стал исключением — в честь профессионального праздника в округе состоялось яркое мероприятие под названием «На всех парах», собравшее представителей отрасли, ветеранов и местных жителей.

С поздравительными словами к собравшимся обратились заместитель главы Волоколамского округа Елена Филатова, председатель Совета депутатов Татьяна Шаргаева и начальник железнодорожной станции Волоколамск Евгений Никулин. В ходе торжественной части лучшие специалисты получили заслуженные награды за добросовестный труд, высокий уровень профессионализма, безаварийную работу и обеспечение безопасности движения. Особые слова благодарности прозвучали для ветеранов профессии, которые в этом году отмечают личные юбилеи: Николая Зайцева, Елены Желобковой и Елены Цыганковой.

Праздник запомнился и спортивным событием — награждением участников футбольных команд «Локомотив» и «Ветераны», которые провели товарищеский турнир. В течение всего дня для гостей выступали творческие коллективы и вокалисты округа, исполнявшие душевные и хорошо знакомые каждому песни. Работали тематические мастер-классы, а зрители получили массу позитивных эмоций и заряд праздничного настроения. Железнодорожники и жители округа отметили, что праздник прошел по-настоящему тепло и душевно.