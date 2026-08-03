Брухунова перед отпуском опубликовала фото в аэропорту с сумочкой Chanel за ₽600 тысяч

Татьяна Брухунова, жена юмориста Евгения Петросяна, перед отпуском устроила настоящую фотосессию в аэропорту. В центре кадра — не сама пара, а ее новая сумочка Chanel, стоимость которой оценивается в ₽600 тысяч, сообщает Teleprogramma.org.

Брухунова, известная своей любовью к роскошным аксессуарам, вновь порадовала поклонников яркой публикацией. На снимке, который она разместила в соцсетях, она и ее муж позируют в аэропорту перед отпуском.

«В отпуск!» — лаконично подписала фото Татьяна.

Фото: [ соцсети ]

Но этого оказалось достаточно, чтобы поклонники начали активно обсуждать дорогой аксессуар и строить догадки о том, куда именно направляются супруги. Татьяна не раскрыла место отдыха, но, судя по ее предыдущим поездкам, можно предположить, что их ждет один из престижных курортов.

Брухунова и Петросян состоят в браке с 2019 года и воспитывают двоих детей — сына и дочь. Супруга юмориста активно ведет социальные сети, часто делится семейными кадрами и не скрывает своей страсти к люксовым вещам.

Ранее сообщалось, что дети Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой отдыхают в Сочи отдельно от родителей.