Euractiv: миграционный кризис лишил европейцев возможности свободно перемещаться по ЕС

Одна из основных идей, которые закладывались в Евросоюз при его создании – это свободное перемещение граждан по всей Европе. Из-за контроля за мигрантами этот принцип уже остался в прошлом.

О тех проблемах, которые внезапно возникли в Шенгенской зоне, рассказали журналисты в издании Euractiv. Они указали, что сейчас при пересечении границ государств, входящих в ЕС, его гражданам приходится сталкиваться с проверкой документов.

«Один из флагманских проектов Европы терпит неудачу. Свободная Шенгенская зона продолжает подвергаться нападкам со стороны растущего числа стран», - указано в статье.

В предыдущие 20 лет из одной страны в другую можно было попасть совершенно беспрепятственно. Сейчас же такие свободы встречаются все реже. На границах вновь вводят барьеры и контроль. Это делается под предлогом либо учета мигрантов, либо соображениями антитеррористической безопасности.