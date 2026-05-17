Эвакуация разбившихся тарелок: очевидцы раскрыли детали секретных операций США с НЛО

В Соединенных Штатах разгорается очередная волна дискуссий вокруг неопознанных летающих объектов и внеземных форм жизни. Поводом для обсуждения стали резонансные высказывания американского физика и бывшего исследователя правительственных программ доктора Хэла Путхоффа, который упомянул о существовании нескольких разновидностей разумных существ, пишет New York Post со ссылкой на доктора Хэла Путхоффа, передает РИА Новости.

Свидетельства участников секретных операций

Хэл Путхофф сообщил, что американские специалисты смогли зафиксировать как минимум 4 различные биологические разновидности инопланетных существ. Столь специфические данные были получены в ходе изучения мест падений неопознанных воздушных объектов. Ученый сослался на информацию от непосредственных участников засекреченных поисково-спасательных миссий, которые занимались эвакуацией обломков внеземных аппаратов и их экипажей.

Степень достоверности и источники информации

Сам исследователь открыто признал, что никогда не обладал прямым санкционированным допуском к оригинальным секретным базам данных или к физическим образцам внеземного происхождения. Тем не менее Путхофф подчеркнул, что полностью полагается на авторитет, профессионализм и честность своих высокопоставленных информантов. По его глубокому убеждению, собранные сведения указывают именно на 4 самостоятельные, эволюционно независимые формы жизни.

Рассекречивание архивных фондов Пентагона

Информационный всплеск совпал с масштабной публикацией сотен фотоматериалов, видеозаписей и текстовых отчетов правительственных ведомств. Эта процедура была инициирована после публичного обещания американского лидера Дональда Трампа раскрыть архивные папки оборонного ведомства, касающиеся феномена НЛО. Американское общество получило беспрецедентный доступ к закрытым ранее документам, что вызвало мощный резонанс в мировых средствах массовой информации.

Реальные результаты проверок артефактов прошлого

Несмотря на сенсационный характер заявлений уфологов, официальные архивные материалы часто демонстрируют более прозаические результаты. Так, в рассекреченном досье Федерального бюро расследований содержатся подробные отчеты о проверке загадочных металлических обломков, обнаруженных в штате Нью-Гэмпшир летом 1947 года во время знаменитого бума «летающих тарелок». Лабораторная экспертиза, проведенная криминалистами ФБР, показала, что предполагаемые частицы межпланетного корабля оказались фрагментами обычного бытового чугуна.