Ранее эвакуированных пассажиров стали пускать внутрь аэропорта Кишинева

Тех пассажиров, которые были эвакуированы из аэропорта Кишинева, стали пускать внутрь. Об этом пишет РИА Новости вечером 30 июня, в пятницу.

При этом вылеты до сих пор задерживаются. Здание аэропорта было оцеплено в пятницу из-за стрельбы, которую устроил гражданин Таджикистана.

Мужчина стрелял из-за того, что его не пустили в страну. В результате инцидента пострадал один человек, а двое умерли. Самого стрелявшего уже задержали, также оказав медицинскую помощь.