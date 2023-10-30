Эвелина Бледанс рассказала о том, как у нее сейчас складываются любовные отношения

Напомним, что телеведущая уже трижды выходила замуж. Сейчас, спустя несколько лет после развода, она вполне себе довольна своей половой жизнью. А как же любовь? Об этом рассказал портал «Дни.ру» .

Недавно у певицы вышла новая песня с пометкой «16+» на стихи Михаила Гуцериева «Любовь без секса». Как выяснилось, эта тема очень близка артистке. Звезда заверила, что интимная близость всегда должна быть вызвана настоящими чувствами. Лично она ложилась в постель к мужчинам только по любви.

Также Эвелина Бледанс со своим богатым опытом за плечами советует девушкам не отказываться от шанса построить отношения. Это лучше, чем просто сидеть дома в полном одиночестве. К слову, сейчас актриса не одна. В интимной сфере у 54-летней артистки проблем нет, а это значит, согласно убеждениям Бледанс, у нее есть любовь.