Евгений Плющенко и Яна Рудковская отдали свои голоса в Назарьево
Знаменитый спортсмен Евгений Плющенко и его жена – продюсер Яна Рудковская – приняли участие в выборах, посетив участок, расположенный в Назарьево.
«Мы показываем своим примером, что обязательно нужно голосовать, потому что развитие нашего региона очень важно», - сказала Рудковская.
Она отметила, что видит позитивные изменения в области и хочет, чтобы этот процесс продолжался. Плющенко поддержал супругу, а также отметил важность развития спорта.
«Это наш долг. Мы поддерживаем того, кто действительно радеет душой за родное Подмосковье, столько сил и энергии вкладывает в его будущее», - сказал он.