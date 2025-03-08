Евгения Петросяна экстренно госпитализировали с кишечным кровотечением

По информации, полученной от источника, Евгений Петросян, известный телеведущий и артист разговорного жанра, был доставлен в медицинское учреждение в Москве. Об этом стало известно от телеканала РЕН ТВ .

Согласно информации, предоставленной телеканалом, артист находится в отделении интенсивной терапии в критическом состоянии.

«С желудочно-кишечным кровотечением», — говорится в публикации.

Татьяна Брухунова, жена юмориста, не стала комментировать ситуацию в разговоре с журналистами SHOT. По информации Telegram-канала «112», артисту стало плохо сегодня утром, и его близкие вызвали скорую помощь.

Напомним, вечером в воскресенье, 2 марта, стало известно, что трехкратный олимпийский чемпион Бувайсар Сайтиев скончался в Москве на 50-м году жизни. Печальную новость сообщил президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.