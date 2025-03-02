В Москве умер трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Буйвайсар Сайтиев
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Ушёл из жизни трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Бувайсар Сайтиев. Ему было 49 лет. Об этом стало известно из сообщения Михаила Мамиашвили, президента Федерации спортивной борьбы России, которое он сделал в беседе с ТАСС.
Причины смерти Сайтиева пока не называются.
«Мне позвонили десять минут назад и сообщили, что такая беда. В голове не укладывается. Мы должны были завтра лететь вместе», — сказал Мамиашвили.
Буйвасар Сайтиев — чемпион Олимпийских игр 1996, 2004 и 2008 годов в категории до 74 килограмм.
Ранее сообщалось, что диджей и журналистка Ольга Хрипина скончалась в возрасте 47 лет.