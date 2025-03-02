В Москве умер трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Буйвайсар Сайтиев

Ушёл из жизни трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Бувайсар Сайтиев. Ему было 49 лет. Об этом стало известно из сообщения Михаила Мамиашвили, президента Федерации спортивной борьбы России, которое он сделал в беседе с ТАСС.