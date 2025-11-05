Эволюция сознания: блогер описал процесс взросления к тридцати годам

Блогер Стас «Ай, как просто!» Васильев в эфире радио Sputnik высказал провокационную точку зрения о социальном взрослении, заявив, что личность человека формируется лишь к тридцати годам.

По его мнению, именно к этому возрасту происходит кардинальная переоценка жизненных приоритетов. Молодость, часто характеризующаяся либеральными взглядами и поиском себя, постепенно сменяется более консервативными и практичными ценностями. Блогер образно описал этот процесс как превращение в «наших батей», когда на первый план выходят забота о собственном здоровье, стабильность и качественное образование, а романтические идеи утрачивают свою первостепенную важность.

Подобная эволюция сознания, по словам Васильева, является естественным и неизбежным этапом. Молодые люди до этого возрастного рубежа, с его точки зрения, еще не являются полностью сформировавшимися личностями, так как их система ценностей слишком неустойчива и подвержена влиянию извне. Таким образом, его резкое высказывание — это скорее метафора, подчеркивающая глубину трансформации, которую переживает человек.

Он подчеркнул, что, несмотря на эпатажную формулировку, идея блогера сводится к классическому наблюдению о возрастных изменениях в психике. Его позиция акцентирует внимание на том, что настоящая зрелость, при которой формируется окончательное мировоззрение, наступает именно с жизненным опытом, приближающимся к отметке в три десятилетия.

