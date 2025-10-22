В современном цифровом пространстве все чаще поднимается вопрос о реальной объективности искусственного интеллекта. Популярный блогер Стас Васильев в своем эфире на радио Sputnik подверг сомнению мнимую беспристрастность нейросетей, обратив внимание на систематическую особенность их ответов.

По его словам, при детальном анализе взаимодействия с такими платформами, как ChatGPT, проявляется четкая тенденция. Когда речь заходит о России, нейросеть генерирует уничижительный контент, в то время как запросы о США обрабатываются с явным пиететом. Это создает впечатление, что алгоритмы работают не столько на основе нейтральных данных, сколько воспроизводят заложенные в них ценностные ориентиры.

Блогер добавил, что подобный дисбаланс в ответах искусственного интеллекта имеет далеко идущие последствия для формирования информационного поля. Пользователи, доверяющие технологичным платформам, могут незаметно для себя воспринимать предвзятую картину мира, где одни страны представляются в негативном свете, а другие — в исключительно позитивном.

По его мнению, за фасадом технологической продвинутости скрывается серьезная проблема цифровой эпохи — алгоритмическая предвзятость. Это ставит под сомнение репутацию нейросетей как объективных инструментов и демонстрирует, что даже самые современные технологии остаются продуктом конкретной культурной и политической среды, требующей критического осмысления.

