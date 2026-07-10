«Евро-3» разрешили — водители побежали за присадками: что случилось с рынком автохимии
«Известия»: продажи присадок для бензина в России выросли на 10–30 процентов
Российские водители стали заметно чаще покупать присадки для бензина. Как выяснили «Известия», в отдельных магазинах автотоваров продажи такой автохимии подскочили на 10–30 процентов. В сети «Автомаг» сообщили о росте примерно на треть, «Автодок» и один из магазинов «Росско» оценили динамику в 10 процентов, а производитель компонентов для топлива зафиксировал увеличение запросов со стороны нефтебаз и нефтепереработчиков. При этом официальной статистики по всему рынку нет, и цифры отражают оценки лишь отдельных игроков.
Всплеск интереса продавцы связывают с постановлением правительства № 819 от 2 июля 2026 года, которое временно допустило выпуск и оборот бензина экологического класса «Евро-3» для стабилизации топливного рынка, но это не означает, что все АЗС одномоментно перейдут на пониженный стандарт. Эксперты предупреждают, что без необходимости использовать присадки и превышать дозировку не стоит: автохимия не способна гарантированно превратить любое некачественное топливо в бензин высокого класса, и главной защитой для мотора по-прежнему остаются проверенные заправки и топливо с октановым числом, предусмотренным производителем автомобиля.