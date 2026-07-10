Российские водители стали заметно чаще покупать присадки для бензина. Как выяснили «Известия», в отдельных магазинах автотоваров продажи такой автохимии подскочили на 10–30 процентов. В сети «Автомаг» сообщили о росте примерно на треть, «Автодок» и один из магазинов «Росско» оценили динамику в 10 процентов, а производитель компонентов для топлива зафиксировал увеличение запросов со стороны нефтебаз и нефтепереработчиков. При этом официальной статистики по всему рынку нет, и цифры отражают оценки лишь отдельных игроков.