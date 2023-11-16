Еврокомиссия может наказать Польшу за блокировку погранпереходов на украинской границе

Забастовка польских перевозчиков и непропуск ими машин с Украины ведут к огромным убыткам. За это Варшава может быть наказана со стороны Брюсселя.

Ряд пунктов пропуска заблокирован представителями польских компаний, которые занимаются грузоперевозками. Из-за этого угрозам подверглись так называемые «коридоры солидарности» между ЕС и Украиной. Кое-кто в Еврокомиссии решил, что власти Польши не сделали всего, что должны были, для скорейшего прекращения такой блокады. Об этом сообщило радио RMF FM.

«Польские власти, согласно законодательству ЕС, обязаны обеспечить свободное передвижение украинских грузовиков на пограничных переходах», - заявил один из представителей Еврокомиссии журналистам.

Меры, которые будут предприняты против польского правительства, пока не сообщаются. В то же время, переговоры между Брюсселем, Варшавой и Киевом, продолжаются с целью урегулирования ситуации. Убытки для украинских логистических компаний составляют как минимум 160 тысяч евро каждые сутки.