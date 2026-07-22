Европа не берет, Россия закрылась: почему рыбоводы и аграрии Армении вышли на трассу

Фермеры и рыбоводы Армении проводят протесты из-за проблем со сбытом продукции, которую ранее поставляли в Россию. Политологи связывают кризис с геополитическим разворотом премьер-министра Никола Пашиняна в сторону Евросоюза, пишет армянское издание NEWS.am .

На юго-западе страны аграрии заблокировали международную трассу Ереван — Ерсах, ведущую к иранской границе. Участники акций требуют от властей решить вопрос с реализацией урожая. Фермер Артак Арутюнян сообщил, что десятки жителей Араратской области не могут продать тонны готовой продукции, а перерабатывающие заводы отказываются ее закупать. У самого Арутюняна на полях скопилось 60 тонн помидоров.

Ситуацию усугубили ограничения Россельхознадзора, который в мае временно запретил ввоз армянских томатов, огурцов, перцев и зелени. Товарооборот между Москвой и Ереваном сократился более чем на 21%. Глава Союза рыбоводов республики Гор Григорян заявил, что европейский рынок для частных компаний Армении остается закрытым, а реализовать имеющиеся 15 тонн живой рыбы в ЕС нереально.

Политолог Иван Лизан в беседе с газетой «Взгляд» объяснил происходящее последствиями политического курса Пашиняна на сближение с Евросоюзом. Он подчеркнул, что расплачиваться за политические амбиции руководства приходится населению.

На этом фоне Россельхознадзор анонсировал новые меры: с 23 июля ограничивается ввоз продукции пяти узбекских экспортеров.