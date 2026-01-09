Европа объявила войну шаурмеи шашлыку: за что город грозит россиянам штрафами за уличную еду.
В Сингапуре жевание жвачки в общественных местах допустили при разрешении
Фото: [В музее-заповеднике «Горки Ленинские» прошла Арт-Масленица/Медиасток.рф]
В ряде стран существуют законодательные ограничения на продажу и употребление определенных продуктов питания, которые могут стать неожиданностью для туристов. В Венеции запрещена торговля шаурмой и шашлыками, так как местные власти относят их к фастфуду, наносящему ущерб культурному облику города, пишет Дон24.
В Сингапуре действует запрет на жевательную резинку в общественных местах с 1992 года. Для ее использования требуется разрешение врача, нарушение грозит крупным штрафом или тюремным заключением. Во французских школах запрещен кетчуп, чтобы не влиять на формирование национальных гастрономических предпочтений у детей.
Великобритания и Канада запретили продажу чипсов без жира из-за содержащегося в них синтетического заменителя олестры, который может вызывать расстройства пищеварения. Норвегия, Австрия и страны Евросоюза запретили макароны с сыром определенных производителей из-за применения в них красителей, не соответствующих местным нормам. В США действует запрет на импорт и продажу белужьей икры в рамках мер по сохранению популяции осетровых рыб.
Ранее сообщалось, что российский блогер уже семь месяцев ждет купленный на аукционе автомобиль.