Европа объявила войну шаурмеи шашлыку: за что город грозит россиянам штрафами за уличную еду.

В ряде стран существуют законодательные ограничения на продажу и употребление определенных продуктов питания, которые могут стать неожиданностью для туристов. В Венеции запрещена торговля шаурмой и шашлыками, так как местные власти относят их к фастфуду, наносящему ущерб культурному облику города, пишет Дон24.

В Сингапуре действует запрет на жевательную резинку в общественных местах с 1992 года. Для ее использования требуется разрешение врача, нарушение грозит крупным штрафом или тюремным заключением. Во французских школах запрещен кетчуп, чтобы не влиять на формирование национальных гастрономических предпочтений у детей.

Великобритания и Канада запретили продажу чипсов без жира из-за содержащегося в них синтетического заменителя олестры, который может вызывать расстройства пищеварения. Норвегия, Австрия и страны Евросоюза запретили макароны с сыром определенных производителей из-за применения в них красителей, не соответствующих местным нормам. В США действует запрет на импорт и продажу белужьей икры в рамках мер по сохранению популяции осетровых рыб.

Ранее сообщалось, что российский блогер уже семь месяцев ждет купленный на аукционе автомобиль.